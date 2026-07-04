No puedo creer lo que acabo de lograr: Isaac del Toro

Hiram Marín

El ciclista mexicano Isaac del Toro hizo historia al ganar la etapa 2 del Tour de Francia 2026 en Barcelona. Visiblemente conmovido, el pedalista del UAE Team Emirates, quien también se convirtió en líder juvenil de la competencia, declaró emocionado tras cruzar la meta: "No puedo creer lo que acabo de lograr. Es una locura. De verdad significa todo. Soy un tipo muy privilegiado".

El bajacaliforniano destacó el peso de este triunfo para su tierra y el gran esfuerzo colectivo detrás de la estrategia en el cierre: "No te imaginas lo que se siente ahora mismo por mí, especialmente por mi país... Habíamos previsto un plan para Tadej, yo lo ejecuté".

Isaac del Toro ganó la etapa 2 del Tour de France

En sus declaraciones, mandó un contundente mensaje a la Selección Mexicana de futbol que disputa el Mundial: "Claro que nos importan esos 11 muchachos que la están rompiendo en el futbol... pero estar al mismo nivel aquí, en la carrera más dura de la historia, es como un sueño".

Finalmente, el joven atleta prefirió mantener los pies en la tierra de cara a las próximas exigentes etapas de la competencia: "No me gusta pensar que soy el presente, el futuro o el pasado. Voy a disfrutarlo, lo voy a hacer lo mejor que pueda y es para darlo todo".