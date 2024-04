Las 5 'must' para arrancar la semana

La actividad deportiva no para y a media semana habrá mucha actividad en Europa. El fin de semana también promete muchas emociones.

Estas son las 5 noticias que debes saber:

Regresa la CONCACAF Champions Cup

Todo listo para que arranquen los cuartos de final de la competencia, con cuatro equipos de la Liga MX, tres de la MLS y unos de Costa Rica. Las idas se jugarán el 2 y 3 de abril de la siguiente manera: Columbus vs Tigres, New England vs América, Inter Miami vs Monterrey y Herediano vs Pachuca.

Semana de copas en Europa

A media semana se disputarán diversos torneos en el ‘Viejo Continente’. Las semifinales de la Pokal, la Copa de Francia y la Coppa Italia se jugarán el 2 y 3 de abril, solo la italiana cuenta con partidos de ida y vuelta, mientas que la alemana y la francesa se disputan a duelo único.

Arranca la Copa Libertadores

La Jornada 1 de la fase de grupos del certamen de la CONMEBOL se realizará del 2 al 4 de abril con 16 encuentros. El campeón defensor, Fluminense, se encuentra en el Grupo A, con Cerro Porteño, Alianza Lima y Colo-Colo. River Plate es parte del H, con Libertad, Deportivo Táchira y Nacional.

Dos Clásicos a la vista

El Derbi del Noroeste de Inglaterra, enfrentará a Manchester United y Liverpool el 7 de abril en Old Trafford, como parte de la Jornada 32 de la Premier League. En sus últimos 10 enfrentamientos en todas las competencias, el registro favorece a los ‘Reds’ con cinco victorias, tres derrotas y dos empates. Por otro lado, en Países Bajos, el Feyenoord de Santiago Giménez recibirá al Ajax en 'De Klassieker' correspondiente a la Jornada 29 de la Eredivisie.

Jannick Sinner, campeón en Miami

El tenista italiano superó al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-3 y 6-1. Con ello consiguió su tercer título del año tras coronarse en el Australian Open y el ATP 500 de Roterdam. Su victoria en suelo estadounidense lo catapulta hasta el segundo sitio de la clasificación mundial, superando al español Carlos Alcaraz.