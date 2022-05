Las 5 'must' para arrancar la semana

Se acerca el final de la temporada en casi todas las ligas del mundo y las emoci0nes no dejan de acumularse. No solo porque las respectivas carreras por coronarse campeones se han comenzado a cerrar, sino porque el mercado de fichajes comienza a tomar vida.

Pero no todo es futbol y en el cuadrilátero también hubo algunas sorpresas. De esto y más hablaremos en las 5 noticias que debes saber para iniciar la semana.

Segunda derrota para 'Canelo'

Saúl Álvarez se enfrentó a Dmitry Bivol en Las Vegas, Nevada, con la convicción de derrotar al ruso y quitarle el título de campeón semipesado de la World Boxing Association; sin embargo, estuvo lejos de lograrlo. El ‘Canelo’ conectó apenas 84 golpes en 12 rounds, la marca más baja en su carrera. La victoria fue para Bivol, por decisión unánime (los tres jueces entregaron tarjetas de 113-115). Es la segunda ocasión que pierde en su carrera y la primera desde que sucumbió ante Floyd Mayweather Jr. en 2013.

Atlético de Madrid volvió a ganar el derbi en casa

Tuvieron que pasar 7 años para que el Atlético de Madrid derrotara al Real Madrid jugando en su estadio. Los ‘Colchoneros’ se impusieron por la mínima y, con ello, consiguieron su primer triunfo sobre los ‘Merengues’ en el Wanda Metropolitano. En el 2015 los del ‘Cholo’ Simeone golearon 4-0 a los entonces dirigidos por Rafael Benítez en el Vicente Calderón.

Lista la Liguilla en la Liga MX

Los duelos de reclasificación de la Liga MX estuvieron llenos de sorpresas. Necaxa llevó al Cruz Azul hasta la instancia de penales, pero sucumbió. Mazatlán perdía 2-0, pero consiguió igualar el marcador al 90+1’, pero Puebla fue mejor desde los 11 pasos. Monterrey también consiguió un tanto de último minuto (96’) para tratar de eliminar a San Luis, pero no pudo concretarlo. Finalmente, Chivas goleó a Pumas en el Omnilife. Los cuartos de final se jugarán en partidos de ida y vuelta de la siguiente manera: Pachuca vs San Luis; Tigres vs Cruz Azul; Atlas vs Chivas; América vs Puebla.

Erling Haaland, a un paso del Manchester City

El futuro de Erling Haaland quedaría definido esta misma semana. The Athletic informa que el noruego ha llegado a un acuerdo con el Manchester City, lo que significa que el cuadro inglés está listo para pagar los 75 millones de euros de la cláusula de rescisión del delantero. El padre de Erling, Alfie Haaland fue parte de los ‘Cityens’ de 2002 a 2003, periodo en el que disputó 38 partidos y anotó tres goles.

Kylian Mbappé, ¿Real Madrid o PSG?

El fichaje de Kylian Mbappé sigue en el aire. El francés no ha definido dónde jugará la próxima temporada, a pesar de que puede llegar a coste cero al club de su preferencia. Pero ¿qué es lo que detiene al delantero? Los derechos de imagen. El País asegura que Mbappé tendría que ceder el 50% de ellos si firma con el Real Madrid, situación que no le convence del todo, pues tan solo esta temporada generó 40 millones de euros por ese concepto; se estima que para la 2022/23 genere hasta 70 MDE.