Las 5 'must' para arrancar la semana

El verano continúa llenándose de actividad deportiva, con el mercado de fichajes, el inicio de las pretemporadas y los torneos de selecciones.

Estas son las cinco noticias que debes saber para iniciar:

Listas las semifinales de la Copa Oro

Cuatro equipos se mantienen en la pelea para conquistar el torneo más importante de la CONCACAF. Estados Unidos se medirá a Panamá, luego de que eliminar en penales a Canadá; mientras tanto, México se enfrentará a Jamaica, tras superar a Costa Rica. Ambas semifinales se disputarán el miércoles 12 de julio.

Arranca la pretemporada en Europa

Luego de casi dos meses de parón, en los que se jugaron la Nations League y las eliminatorias de la Euro, algunos de los clubes del ‘Viejo Continente’ regresaron a la actividad. Atlético de Madrid, Arsenal, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, son algunos de los equipos que ya están entrenando de cara a los amistosos de verano.

Las Chivas dominan la Liga MX

La Jornada 2 del Apertura 2023 está en curso y hay nuevo líder en la tabla general, Guadalajara derrotó a San Luis para llegar a seis puntos y hacerse con el primer sitio del torneo. Monterrey también sumó de a tres, al imponerse por la mínima al Atlas; Santos hizo lo propio en su visita al Puebla, y Toluca superó al Cruz Azul en el Estadio Azteca. Necaxa vs Tijuana, Pumas vs Mazatlán y Juárez vs Tigres quedaron empatados. Querétaro y América no se enfrentaron porque la cancha del Corregidora no estaba en buenas condiciones y León vs Pachuca se disputa este 10 de julio.

Sergio Pérez remontó, pero no fue suficiente

El mexicano arrancó el Gran Premio de Gran Bretaña en la posición 16, luego de quedar eliminado en la Q1. ‘Checo’ ganó 10 posiciones en Silverstone, pero no fue suficiente para llegar al podio y terminó sexto. Aunque el resultado no fue el esperado, sumó puntos y se mantiene en segundo sitio de la clasificación general.

Larry Nassar fue atacado en prisión

El exmédico de la Federación Estadounidense de Gimnasia, Larry Nassar, quien fue condenado entre 40 y 175 años de prisión por abuso sexual, fue atacado con un objeto punzocortante en la Penitenciaría de los Estados Unidos Coleman II en Sumterville, Florida. De acuerdo Associated Press (AP), Nassar recibió dos puñaladas, una en el pecho y otra en la espalda, y se encuentra estable.