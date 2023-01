Las 5 'must' para arrancar la semana

El inicio de año llegó cargado de sorpresas, entre ellas el retiro de Gareth Bale y el partido que enfrentará a Lionel Messi con Cristiano Ronaldo.

Pero eso no es todo, así que estas son las 5 noticias que no te debes perder para iniciar la semana:

La Liga MX volvió a escena

Después del parón mundialista, el futbol mexicano regresó con el torneo Clausura 2023, aunque no se disputaron totos los partidos, pues dos de ellos fueron pospuestos: Mazatlán vs León (por violencia en Sinaloa) y Atlas vs Toluca (por las malas condiciones en la cancha del Jalisco). La Jornada 1 concluye este lunes 9 de enero con el duelo entre Pachuca y Puebla.

Lista la ronda de Wild Cards en la NFL

Tras 18 semanas de temporada regular quedaron definidos los partidos de comodines. En la Conferencia Nacional: San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks y New York Giants vs Minnesota Vikings (ambos por Fox Deportes); en la Conferencia Americana: Los Angeles Chargers vs Jacksonville Jaguars, Miami Dolphins vs Buffalo Bills y Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals.

Portugal ya tiene seleccionador

Luego de que Fernando Santos dejara el banquillo del equipo nacional, tras quedar eliminado del Mundial en cuartos de final, la federación fichó a Roberto Martínez como sustituto. El español llega al cuadro luso tras seis años al frente de la Selección Belga, donde consiguió un tercer lugar en Rusia 2018.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se volverán a ver las caras

El Paris Saint-Germain anunció que el próximo 19 de enero jugará un amistoso ante una selección de jugadores de los clubes sauditas Al-Hilal y Al-Nassr, equipo con el que CR7 firmó contrato hasta 2025. El partido se disputará en Riad, Arabia Saudita y formará parte de una minigira del campeón francés por Medio Oriente.

Gareth Bale le dice ‘adiós’ a las canchas

El delantero galés anunció su retiro del futbol tras 17 años como profesional. A sus 33 años, Bale publicó un comunicado en redes sociales en el que dijo sentirse “increíblemente afortunado de haber logrado el sueño de dedicarme al deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida”. En su palmarés cuenta con cinco Champions Leagues, tres La Liga, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes de la FIFA, una Supercopa de España y una Copa del Rey.