Todo listo para el 'Wild Card Weekend' que así se jugará

Hasta el último partido. Luego de conocerse que los Green Bay Packers habían quedado eliminados de la lucha por los playoffs, quedaron definidos los lugares en la ronda de comodines, conocida también como 'Wild Card Weekend'.

Philadephia Eagles y Kansas City Chiefs quedaron sembrados como número uno en la Conferencia Nacional y Americana respectivamente y descansarán precisamente en la primera semana de postemporada.

Así serán los enfrentamientos:

Sábado 14 de enero

Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers

4:35 PM ET/ 2:35 PM PT

Los Angeles Chargers vs. Jacksonville Jaguars

8:15 PM ET/ 6:15 PM PT

Domingo 15 de enero

Miami Dolphins vs. Buffalo Bills

1:05 PM ET/ 11:05 AM PT

New York Giants vs. Minnesota Vikings

4:40 PM ET/ 2:40 PM PT

Baltimore Ravens vs. Cincinnati Bengals

8:15 PM ET/ 6:16 PM PT

Lunes 16 de enero

Dallas Cowboys vs. Tampa Bay Buccaneers

8:15 PM ER/ 6:15 PM ET