Las 5 'must' para arrancar la semana

La Europa League y la Champions League vuelven a la actividad y para algunos clubes no son buenas noticias, ya sea por bajas en su plantel o porque sus duelos han sido reprogramados.

No todo es malo en el futbol europeo, pues Diego Costa vuelve al 'Viejo Continente', luego de un año y medio de ausencia.

Esto y más en las 5 notas que debes saber para iniciar la semana:

Carlos Alcaraz #1 y campeón del US Open

Carlos Alcaraz conquistó su primer torneo de Grand Slam al imponerse en el US Open a Casper Ruud con sets de 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3. Este resultado también lleva al español a la primera posición del ranking mundial, convirtiéndose en el tenista más joven en ocupar la posición de honor de la clasificación a los 19 años.

Hospital Real Madrid

Con la Jornada 2 de la Champions League a la vuelta de la esquina, el Real Madrid tiene un problema para recibir al RB Leipzig: bajas. Cuatro jugadores siguen trabajando por separado. El primero, Karim Benzema, busca recuperarse de una bursitis en la rodilla derecha. Depsués, Álvaro Odriozola y Éder Militao, ambos con problemas musculares; finalmente, Lucas Vázquez, que salió de cambio en el duelo frente a Mallorca por molestias en el abductor.

Diego Costa vuelve a Europa

Wolverhampton consiguió registrar a Diego Costa como refuerzo para la temporada 2022/23, luego de conseguir la visa de trabajo. El delantero no tenía equipo desde enero de este año, toda vez que rescindió su contrato con Atlético Mineiro. El fichaje de Costa con los ‘Wolfs’ significa su segunda etapa en la Premier League, pues de 2014 a 2017 jugó con el Chelsea, donde conquistó dos títulos de liga.

Arsenal vs PSV, aplazado

La UEFA anunció que el partido entre Arsenal y PSV, de la Jornada 2 de la Europa League, ha sido pospuesto debido a que no hay suficientes elementos de policía para resguardar el estadio y sus inmediaciones. Esto debido a los eventos que se realizan en torno al luto nacional por la reina Isabel II. Por el momento es el único encuentro que quedará pendiente, pues en la Champions League solo se requirió recorrer un día el Ranger vs Napoli (de martes a miércoles), mientras que el Liverpool vs Ajax y Chelsea vs RB Salzburg se disputará sin contratiempos.

Arda Turan se retira

Tras 17 años de carrera profesional, Arda Turan anunció su retiro de las canchas. El turco inició su andar en el Galatasaray en 2004 y tras seis temporadas pasó al Atlético de Madrid, donde ganó La Liga, la Copa del Rey, la Europa League y la Supercopa de Europa. Cuatro años más tarde fichó por Barcelona, equipo con el que sumó tres trofeos más a su vitrina. En 2017 se fue cedido al İstanbul Başakşehir y en 2020 volvió al Galatasaray. Turan dice adiós a los 35 años, pero se mantendrá cerca del balón, pues le espera un puesto directivo con el ‘GS’.