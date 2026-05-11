Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La semana arranca con una agenda cargada: desde las futuras estrellas del futbol mundial hasta el regreso de Serena Williams a las canchas. Aquí te contamos todo lo que debes saber.

Derroche de talento en el Torneo Maurice Revello Copyright: Mexsport

Las mejores selecciones juveniles del mundo se dan cita en Francia para disputar la edición 52 del Torneo Maurice Revello, que se celebra del 31 de mayo al 13 de junio. El certamen reúne a 10 equipos divididos en dos grupos. Los líderes de cada sector avanzarán directamente a la final, mientras que los segundos lugares disputarán el partido por el tercer puesto. Arabia Saudita, Canadá, China, Colombia, Costa de Marfil, Japón, Portugal, RD Congo, Túnez y Venezuela buscarán brillar en uno de los escaparates más importantes para las futuras estrellas del futbol.

México ante su último examen Copyright: Imago7

La Selección Mexicana afrontará su última prueba antes del Mundial cuando se enfrente a Serbia este jueves 4 de junio en Toluca, Estado de México. El equipo dirigido por Javier Aguirre llegará a este compromiso con la mira puesta en su debut mundialista, programado para el jueves 11 de junio frente a Sudáfrica.

La UFL entra en la fase decisiva Copyright: USA Today

La temporada de la UFL llega a su momento más emocionante con la disputa de los playoffs el próximo domingo 7 de junio. Los DC Defenders se enfrentarán con Orlando Storm, mientras que los Louisville Kings chocarán con St. Louis Battlehawks. Los vencedores avanzarán al United Bowl, donde se definirá al campeón de la temporada.

Serena Williams vuelve a las canchas Copyright: Reuters

Después de casi cuatro años alejada de la competencia, Serena Williams volverá oficialmente al circuito. La exnúmero uno del mundo y ganadora de 23 títulos de Grand Slam participará en el torneo de dobles de Queen's Club junto a la canadiense Victoria Mboko, una de las jóvenes promesas del tenis internacional.

Ansu Fati se despedirá del Barcelona Copyright: Reuters

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el Monaco activará la opción de compra para quedarse de forma definitiva con Ansu Fati, quien jugó la temporada 2025/26 con el conjunto monegasco; durante esa campaña disputó 30 partidos y marcó 12 goles.