Ansu Fati ya no es más jugador del Barcelona

Héctor Cantú

El Barcelona ha destrabado uno de los problemas más complicados que venía arrastrando en los últimos meses: encontrarle cabida a Ansu Fati en otro club.

El que alguna vez fuera la gran estrella del equipo culé se fue perdiendo tras las lesiones y se convirtió en un jugador que llegó a comprometer el presente del club ante su negativa de salir.

🚨🇲🇨 Story from one month ago, confirmed: Ansu Fati, set to stay at AS Monaco joining on a permanent deal from Barcelona.



€11m fee and sell-on clause for Barça, Ansu prepared to stay with Filipe Luis as new head coach. 🔗



11 goals in his first Ligue1 season. ❤️🤍✅ pic.twitter.com/PY5IziDxbC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Ahora, el cuadro blaugrana habría llegado a un acuerdo total con el Monaco para realizar el traspaso del futbolista español con el que el Barcelona dejará de pagar un salario de 6 millones de euros por año.

El golazo de 'taquito' de Ansu Fati ante el Villarreal

Según ha revelado Fabrizio Romano, el acuerdo entre ambos equipos ronda los 11 millones de euros, una cifra que le viene bastante bien al equipo culé de cara a la próxima temporada.

Ansu Fati llegó a préstamo al Monaco para la temporada 2025-2026, en la que disputó un total de 30 partidos en los que marcó 12 goles