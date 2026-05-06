Barcelona por fin venderá a Ansu Fati

Oscar Sandoval

La temporada de Ansu Fati con Monaco convenció a la directiva del principado que ejecutará la opción de compra que tiene en el contrato firmado con Barcelona que finalmente se deshará de un futbolista que desde hace mucho tiempo dejó de entrar en planes del club.

El Clásico espera pic.twitter.com/w8rWpW8h5b — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 6, 2026

Barcelona necesita ingresar dinero por ventas y el fichaje de Ansu Fati por Monaco le ayudará en el tema económico, será poca la cantidad, pero el salario del jugador es alto y en ese sentido se quitará un peso de encima que además le ayudará para inscribir a los nuevos fichajes.

Fabrizio Romano dio a conocer a través de sus redes sociales que el conjunto monegasco “ha decidido proceder con la cláusula de opción de compra por valor de 11 millones de euros” y asegura que “el acuerdo se encuentra en etapas finales”.

El delantero de 23 años registra 10 goles en 23 partidos de la Ligue 1 y abandonará Barcelona en donde debutó con grandes expectativas que se fueron apagando por culpa de las lesiones.