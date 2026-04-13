Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La semana arranca con una agenda cargada en Europa y la mira puesta en el Draft de la NFL. Estas son las 5 historias que debes tener en el radar.

La Real Sociedad volvió a coronarse Copyright: EFE

Después de seis años de sequía, los ‘Txuri-urdin’ levantaron un trofeo: la Copa del Rey. El equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo empató 2-2 con el Atlético de Madrid en tiempo regular y todo se definió desde los once pasos, donde se impusieron 4-3.

Semana de copas en Europa Copyright: Reuters

Alemania, Francia e Italia entran en fase decisiva con sus torneos de copa. Las semifinales se jugarán entre el martes 21 y miércoles 22. En la Pokal, Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich y Stuttgart vs. Freiburg; en la Coppa Italia, Inter vs. Como y Atalanta vs. Lazio, y en la Copa de Francia, Lens vs. Toulouse y Strasbourg vs. Nice.

Llega el Draft de la NFL Copyright: USA Today

Del jueves 23 al sábado 25 se celebrará el prestigioso evento, en el que las franquicias seleccionan a las nuevas promesas de la liga. Las Vegas Raiders tendrán el primer pick, seguidos por New York Jets, Arizona Cardinals, Tennessee Titans, New York Giants, Cleveland Browns, Washington Commanders, New Orleans Saints, Kansas City Chiefs y nuevamente los Giants, tras intercambiar a Dexter Lawrence por el pick que le correspondía a los Cincinnati Bengals. El tradicional Mr. Irrelevant será para los Denver Broncos.

La fase regular de la Liga MX entra en su recta final Copyright: Imago7

El Clausura 2026 disputará sus últimas dos jornadas esta semana. La Jornada 16 se jugará martes 21 y miércoles 22, mientras que la 17 irá del viernes 24 al domingo 26. Chivas lidera la tabla con 34 puntos, tres por encima de Pachuca.

La Champions League femenil sigue su curso Copyright: Reuters

Las semifinales de ida se jugarán este sábado 25 y domingo 26. Bayern Munich recibirá al Barcelona, mientras que Lyon visitará al campeón defensor Arsenal. Los partidos de vuelta se disputarán la próxima semana.