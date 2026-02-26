Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La semana llega con mucha intensidad en el ámbito deportivo y aquí te presentamos las cinco noticias que debes saber.

Semana de copas en Europa Copyright: Reuters

Se avecina una jornada copera en el ‘Viejo Continente’. La Copa del Rey se prepara para definir a sus finalistas tras los duelos entre Barcelona-Atlético de Madrid y Real Sociedad-Athletic de Bilbao; la Coppa Italia disputará las semifinales de ida, y la FA Cup celebrará duelos de cuarta ronda.

Clásico Mundial de Béisbol Copyright: Reuters

Las 16 selecciones más destacadas se preparan para disputar el torneo que inicia el jueves 5 de marzo y concluye el próximo martes 17. Japón, Puerto Rico y Estados Unidos serán las tres sedes del evento. República Dominicana llega como el gran favorito, pero los nipones esperan refrendar su título.

Listo el primer Clásico Regio del año Copyright: Reuters

Monterrey visita a Tigres en la Jornada 9 del Clausura 2026. Rayados llega con dos derrotas al hilo y, como consecuencia, la destitución de Domenec Torrent. Del otro lado, Tigres viene de ganarle al América y se sitúa en la sexta posición de la tabla general, en la que Cruz Azul tiene el liderato con 19 puntos.

Inicia el camino de la UEFA hacia el Mundial femenil Copyright: Reuters

Serán 53 selecciones europeas las que busquen uno de los 11 boletos directos a la Copa del Mundo de 2027 que se celebrará en Brasil. El torneo clasificatorio contará con una fase inicial de seis jornadas. Los equipos fueron divididos en tres ligas acorde al ranking de la UEFA. Los ganadores de casa grupo de la Liga A irán directamente al Mundial, mientras que el resto irán a la ronda de playoff, ahí se encontrarán con los ganadores y segundos lugares de la liga B, así como con los vencedores y dos mejores segundos lugares de la C.

Tottenham sancionado por la UEFA Copyright: Reuters

Los ‘Spurs’ tendrán que pagar una multa de 30 mil euros por el saludo nazi que hicieron tres de sus seguidores en el partido ante el Eintracht Frankfurt. Además, de una segunda sanción por 2,250 euros por lanzamiento de objetos. El Tottenham informó que tiene identificadas a las tres personas que realizaron los gestos y les ha impuesto prohibiciones indefinidas de acceso.