Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La semana llega cargada de información, desde el campeonato de Los Angeles Dodgers, hasta el FIFPRO 2025.

Estas son las 5 noticias que debes saber.

Se reveló el FIFPRO 2025 Copyright: Reuters

Más de 20 mil futbolistas votaron por los 11 mejores jugadores del mundo, según su posición y los resultados no sorprenden. Gianluigi Donnarumma, Virgil van Dijk, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Jude Bellingham, Cole Palmer, Pedri, Vitinha, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe y Lamine Yamal.

Vuelve la Champions League Copyright: Reuters

Todo listo para que el torneo de clubes más importante del mundo celebra su Jornada 4. Entre los duelos más interesantes están: Liverpool-Real Madrid, PSG-Bayern Munich, Manchester City-Borussia Dortmund y Napoli-Eintracht Frankfurt.

Última jornada del Apertura 2025 Copyright: Imago7

El torneo regular del futbol mexicano está por terminar y cinco equipos ya tienen su boleto a la Liguilla: Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey; sin embargo, los primeros cuatro se pelean el liderato. Chivas necesita empatar o ganar para quedarse con el último pasaje directo. Para el Play-In, Juárez, Pachuca y Xolos ya tiene su lugar asegurado, Pumas está obligado a ganar para mantenerse pues le siguen de cerca Santos, Atlas y Querétaro.

Franco Mastantuono está lesionado Copyright: Reuters

El jugador del Real Madrid causó baja de último momento y no viajará a Liverpool para disputar la Champions League. El club confirmó que sufre una pubalgia y que su regreso dependerá de su evolución. Este tipo de lesiones pueden sanar en unas semanas o en varios meses.

Los Angeles Dodgers son bicampeones Copyright: Reuters

La Serie Mundial 2025 requirió siete encuentros para definir al ganador. Los Dodgers alzaron el trofeo por segundo año consecutivo, hazaña que jamás habían conseguido. De hecho tuvieron que pasar 25 años para que una novena lo lograra de nuevo; los New York Yankees se apuntaron el bicampeonato entre 1998 y 2000.