Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La actividad deportiva no para y aquí te presentamos las cinco noticias que debes saber para iniciar con todo:

Dani Olmo, lesionado Copyright: Reuters

El atacante del Barcelona estará fuera entre dos y tres semanas por una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. La semana pasada, Olmo causó baja de la Selección Española por ese motivo y, tras los exámenes practicados por su club, se confirmó la baja.

México se medirá a Ecuador Copyright: Imago7

Después de ser goleada por Colombia, la Selección Mexicana recibirá a Ecuador en el Estadio Akron, de Guadalajara, Jalisco. El duelo se realizará este martes 14 de octubre y resulta de mucho interés porque los sudamericanos concluyeron en segundo sitio de la eliminatoria mundialista de la CONMEBOL.

Llegaron las Series de Campeonato de la MLB Copyright: USA Today

Quedan cuatro equipos en la pelea por el título de las Grandes Ligas y dos de ellos se medirán en la Serie Mundial. Seattle Mariners y Toronto Blue Jays se pelean el boleto de la Liga Americana, mientras que los Los Angeles Dodgers se miden a los Milwaukee Brewers por el pase de la Nacional.

Eliminatorias UEFA Copyright: Reuters

El camino hacia el Mundial sigue su curso y esta semana 16 selecciones europeas tienen actividad. Inglaterra se quedará con el boleto a la Copa del Mundo de 2026 si derrota a Letonia. Suiza podría estar en el mismo camino, siempre y cuando derrote a Eslovenia y Kosovo pierda con Suecia. Francia también asegurará su lugar en la fiesta grande si se impone a Islandia y Ucrania cae contra Azerbaiyán.

Vuelven las ligas del mundo Copyright: Reuters

Después de la Fecha FIFA regresa el futbol local en todo el planeta. En México, la Liga MX se prepara para el cierre del Apertura 2025, con cinco fechas por disputarse. En Europa, La Liga celebrará la Jornada 9; la Premier League y la Ligue 1, la 8, y la Serie A y la Bundesliga, la 7.