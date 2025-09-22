Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La semana llega cargada de información y estas son las cinco noticias que debes saber para iniciar la semana.

El Barcelona cerca de volver al Camp Nou Copyright: Reuters

De acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad, el equipo podría regresar al Camp Nou el próximo 18 de octubre cuando reciba al Girona en la Jornada 9 de La Liga. Por lo pronto, los catalanes disputarán su partido contra el PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Continúan las competencias europeas Copyright: Reuters

La Champions League regresa para la Jornada 2, que se celebrará el martes 30 de septiembre y el miércoles 1 de octubre. Entre los partidos más destacados están: Chelsea-Benfica, Barcelona-PSG, Atlético de Madrid-Eintracht Frankfurt y Napoli-Sporting. La Europa League también tendrá actividad, el jueves 2 de octubre. Algunos de los duelos más importantes son: Roma-Lille, Lyon-RB Salzburg y Feyenoord-Aston Villa.

El Mundial Sub-20 va viento en popa Copyright: Mexsport

El torneo juvenil ha dejado buen sabor de boca después de ocho partidos disputados. México debutó ante Brasil e igualó a dos. Argentina goleó 3-1 a cuba, Italia se impuso por la mínima a Australia, Marruecos sorprendió y superó a 2-0 a España. Entre los equipos que debutarán este lunes están Francia, Noruega, Colombia y Estados Unidos.

Toluca manda en la Liga MX Copyright: Mexsport

Los ‘Diablos’ ya son líderes del Apertura 2025, con 25 puntos, luego de superar a Mazatlán; sin embargo, el Monterrey es segundo, aunque también tienen 25 unidades, tiene peor diferencia de goles, con +6.

La Ryder Cup tiene campeón Copyright: Reuters

Europa repitió su victoria frente a Estados Unidos, con marcador de 15-13 y consiguió derrotar al cuadro de ‘Las Barras y las Estrellas’ como visitante, por primera vez desde 2012. Anteriormente, sus victorias habían llegado en campos dentro de Europa.