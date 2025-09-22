Karla Villegas Gama
Las 5 'must' para arrancar la semana
Vuelve la Champions League: Toluca manda en la Liga MX, y más...
La semana llega cargada de información y estas son las cinco noticias que debes saber para iniciar la semana.
De acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad, el equipo podría regresar al Camp Nou el próximo 18 de octubre cuando reciba al Girona en la Jornada 9 de La Liga. Por lo pronto, los catalanes disputarán su partido contra el PSG en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
La Champions League regresa para la Jornada 2, que se celebrará el martes 30 de septiembre y el miércoles 1 de octubre. Entre los partidos más destacados están: Chelsea-Benfica, Barcelona-PSG, Atlético de Madrid-Eintracht Frankfurt y Napoli-Sporting. La Europa League también tendrá actividad, el jueves 2 de octubre. Algunos de los duelos más importantes son: Roma-Lille, Lyon-RB Salzburg y Feyenoord-Aston Villa.
El torneo juvenil ha dejado buen sabor de boca después de ocho partidos disputados. México debutó ante Brasil e igualó a dos. Argentina goleó 3-1 a cuba, Italia se impuso por la mínima a Australia, Marruecos sorprendió y superó a 2-0 a España. Entre los equipos que debutarán este lunes están Francia, Noruega, Colombia y Estados Unidos.
Los ‘Diablos’ ya son líderes del Apertura 2025, con 25 puntos, luego de superar a Mazatlán; sin embargo, el Monterrey es segundo, aunque también tienen 25 unidades, tiene peor diferencia de goles, con +6.
Europa repitió su victoria frente a Estados Unidos, con marcador de 15-13 y consiguió derrotar al cuadro de ‘Las Barras y las Estrellas’ como visitante, por primera vez desde 2012. Anteriormente, sus victorias habían llegado en campos dentro de Europa.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT