Publicación: lunes 22 de septiembre de 2025

Karla Villegas Gama

Las 5 'must' para arrancar la semana

La edición 69 del Ballon d'Or; semana de Derbi Madrileño, y más.

Semana de mucha actividad en diferentes frentes deportivos y aquí te mostramos las 5 noticias que debes saber.

Todo listo para la ceremonia del Ballon d’Or
Copyright: Reuters
La revista France Football otorgará el galardón al mejor futbolista de la temporada 2024/25. La lista contiene a 30 nominados, pero entre los favoritos están Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, y Jude Bellingham.

Doble jornada en la Liga MX
Copyright: Imago7
El Apertura 2025 sigue su curso y justo a la mitad del camino celebrará una fecha doble en la que se disputarán la 10 y la 11 en una semana. Entre los partidos más atractivos están Toluca-Monterrey, América-Pumas y Xolos-Cruz Azul. Por cierto, la ‘Máquina’ lidera el torneo con 23 puntos; le siguen ‘Rayados’, con 22; los ‘Diablos’, con 19, y las ‘Águilas’, con 18.

Vuelve la Copa Libertadores
Copyright: Reuters
Los partidos de vuelta de los cuartos de final se jugarán del martes 23 al jueves 25. Los cruces son: Racing-Vélez (1-0), Palmeiras-River Plate (2-1), Sao Paulo-LDU Quito (0-2) y Estudiantes-Flamengo (1-2).

Regresa la Europa League
Copyright: Reuters
Una nueva temporada del torneo de clubes arranca este miércoles 24 con nueve partidos, el resto se jugarán el jueves 25. Algunos de los cruces más interesantes son: Braga-Feyenoord, Real Betis-Nottingham Forest, Nice-Roma, RB Salzburg-Porto y Aston Villa-Bologna. La competencia se disputa como fase de liga, con ocho jornadas. Los primeros ocho se clasifican en automático a los octavos de final; del nueve al 24 juegan el playoff y los ganadores sellan su pase a octavos.

Fin de semana de Derbi Madrileño
Copyright: Reuters
Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano el sábado 27. Los ‘Colchoneros’ marchan en el sitio #12 de la tabla general, mientras que los ‘Merengues’ son líderes de La Liga, con 15 puntos de 15 posibles.

