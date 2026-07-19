Las 5 imperdibles para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

El deporte no se detiene tras la final de la Copa del Mundo. Estas son las cinco noticias que debes saber para iniciar la semana.

España es campeón del mundo Copyright: Reuters

La 'Roja' conquistó su segundo Mundial tras vencer 1-0 a Argentina en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey con un gol de Ferran Torres al minuto 106. Rodri fue elegido MVP del torneo, Pau Cubarsí recibió el premio al Mejor Jugador Joven y Unai Simón fue reconocido como Mejor Portero, mientras que Kylian Mbappé terminó como ganador de la Bota de Oro.

La Liga MX está de vuelta Copyright: Mexsport

El Apertura 2026 comenzó con una Jornada 1 histórica, ya que los nueve partidos terminaron con un ganador, algo que no ocurría desde el Invierno 1998. Además, se marcaron 29 goles, la cifra más alta desde el Apertura 2022, con Pachuca como líder tras golear 3-0 a Pumas; la Jornada 2 comenzará este martes 21.

Vuelven las eliminatorias de la Champions League Copyright: Reuters

La segunda ronda clasificatoria de la Champions League arrancará este martes 21 y miércoles 22 con los partidos de ida. Un total de 28 equipos buscarán uno de los 14 boletos disponibles para la tercera fase, mientras que los eliminados continuarán su camino en las clasificatorias de la Europa League.

Hungría, siguiente parada de la F1 Copyright: Reuters

La Fórmula 1 disputará esta semana el Gran Premio de Hungría en el Hungaroring, uno de los circuitos con mayor tradición del calendario. Lando Norris llega como campeón defensor, aunque no sube al podio desde el GP de España del 14 de junio, mientras que Kimi Antonelli lidera el Campeonato de Pilotos con 204 puntos luego de ganar seis carreras, incluida la del fin de semana en Bélgica.

Isaac Del Toro sueña Copyright: Reuters

El ciclista mexicano ocupa la tercera posición de la clasificación general y buscará asegurar un lugar en el podio en su primer Tour de France. Su compañero de equipo, Tadej Pogacar, se encuentra muy cerca de conquistar un nuevo título de la competencia.