Isaac Del Toro recuperó el maillot blanco y se colocó tercero en la general del Tour de France

Redacción FOX Deportes

Remco Evenepoel se impuso en la primera etapa alpina del Tour de France, por delante del esloveno Tadej Pogacar, que afianza su maillot amarillo tras la retirada por una caída del danés Jonas Vingegaard quien se retiró de la competencia.

🏆 After the 15th stage:

🏆 Après la 15ème étape :



💛 @MaillotjauneLCL :

🇸🇮 Tadej Pogacar 💛



💚 Green jersey @WeLoveCyclingFR :

🇩🇰 Mads Pedersen 💚



🔴⚪️ @maillotapois :

🇸🇮 Tadej Pogacar 🔴⚪️



👶 White jersey @opticiens_krys :

🇲🇽 Isaac Del Toro 👶#TDF2026 pic.twitter.com/PlR7JwS4CL — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2026

Isaac del Toro fue tercero en la meta del Plateau de Solaison, donde se impuso en la pasada Vuelta a Auvernia-Ródano-Alpes. El mexicano se colocó tercero de la general a 5.58 del esloveno y a 58 segundos del segundo puesto, ahora ocupado por Evenepoel tras la retirada de Vingegaard.

Del Toro recuperó el maillot blanco de mejor joven, que arrebató al francés Paul Siexas, que perdió 58 segundos en la etapa con respecto al ganador y se coloca cuarto, 25 segundos por detrás del mexicano.

Another round of musical chairs for the white jersey, which is now worn again by Isaac Del Toro 🤍

The other riders wearing distinctive jerseys remain the same. 👀



Nouveau jeu des chaises musicales pour le maillot blanc, qui revient sur les épaules d'Isaac Del Toro 🤍

Les… pic.twitter.com/CfJuwUwQyu — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2026

Siexas, de 19 años, entró en meta junto al alemán Florian Lipowitz, que ascendió al quinto puesto de la general, por delante del español Juan Ayuso, que perdió 1.57 en la etapa y está ahora a un minuto y medio del podio.

La etapa, con un final inédito antes de la segunda jornada de descanso, estuvo marcada por el abandono de Vingegaard y por un final de etapa en el que Pogacar prefirió tirar de Del Toro antes que buscar su quinta victoria en esta edición del Tour de Francia.