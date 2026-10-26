Las 5 imperdibles para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

El futbol entra en días decisivos a ambos lados del Atlántico, mientras la Fórmula 1 celebra un nuevo capítulo en su historia. Estas son las cinco noticias que debes saber para arrancar la semana.

Regresan las competencias europeas Reuters

La Champions League y la Europa League disputarán la Jornada 4 del martes 3 al jueves 5 de noviembre. En la Champions destacan Atlético de Madrid-Bayern Munich, Barcelona-Aston Villa, Manchester United-Roma, RB Leipzig-Liverpool y Porto-Napoli. En la Europa League sobresalen Real Sociedad-Lyon, Sunderland-Dinamo Zagreb y Celta de Vigo-Union Saint-Gilloise.

Se avecina el Decision Day de la MLS Reuters

El sábado 7 de noviembre se disputarán todos los partidos de la última jornada de la MLS. En la Conferencia Oeste todavía quedan tres boletos a playoffs y el duelo entre LA Galaxy y Real Salt Lake será clave para definir la clasificación y evitar el play-in. En el Este, los nueve lugares ya están asegurados, por lo que el Decision Day determinará las posiciones finales y la ventaja de localía, reservada para los cuatro primeros de cada conferencia.

La Liga MX está por terminar Mexsport

El Apertura 2026 disputará la Jornada 16, penúltima de la temporada regular, a partir del viernes 6 de noviembre. Uno de los encuentros más atractivos será Pumas-América, programado para el sábado 7. Las ‘Águilas’ lideran la clasificación con 29 puntos, mientras que los universitarios son décimos con 20 unidades y necesitan ganar para acercarse a los puestos de Liguilla.

La FIFPRO busca al mejor XI del año Reuters

La FIFPRO anunció este lunes una lista de 26 nominados al XI ideal del año. Entre los candidatos destacan Harry Kane, ganador del Ballon d’Or 2026, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Jude Bellingham, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El equipo elegido se dará a conocer el lunes 9 de noviembre.

Kimi Antonelli hizo historia Reuters

El piloto italiano de Mercedes se convirtió en el campeón más joven de la Fórmula 1 y le dio a Italia su primer título en 73 años. Antonelli, de 20 años, aseguró el campeonato tras terminar tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México, cuando todavía faltan cuatro carreras para concluir la temporada.