El poder de la juventud del campeón Andrea Kimi Antonelli

Hiram Marín

El tercer lugar en el Gran Premio de México consagra el título mundial de Andrea Kimi Antonelli a sus 20 años recién cumplidos, con lo que se convierte de paso en el campeón mundial más joven de la historia al superar a Sebastian Vettel.

El joven piloto de Mercedes firmó una de las campañas más dominantes de la era moderna y aseguró la corona del Campeonato Mundial de Fórmula 1 ante el público del Autódromo Hermanos Rodríguez.

ANDREA. KIMI. ANTONELLI. CHAMPION OF THE WORLD ? ?? pic.twitter.com/IVyUaeUXeH — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 1, 2026

Su consagración se construyó desde el inicio del año con actuaciones impecables en China, Japón y Miami, donde mostró una madurez al volante no muy acorde a su edad.

La consistencia en clasificación y el ritmo de carrera le permitieron encabezar la tabla general de puntos desde los primeros momentos del calendario mundialista.

Entre las actuaciones más memorables destaca su histórica remontada en Monza, tras partir desde la novena fila hasta alzarse con el triunfo ante los tifosi italianos.

Asimismo, sus victorias en Mónaco y en la reciente cita de Austin consolidaron una ventaja matemática decisiva que convirtió su carrera en la Ciudad de México en una auténtica fiesta.

Con este logro, Antonelli se convierte en el campeón del mundo más joven en la historia de la categoría reina, superando el récord previo de Sebastian Vettel.