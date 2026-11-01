Hiram Marín
Max Verstappen hace historia al ganar su sexto Gran Premio de México
El neerlandés se consolidó como el máximo vencedor en el Autódromo Hermanos Rodríguez
Max Verstappen firmó una actuación dominante para quedarse con la victoria en el Gran Premio de México por sexta ocasión y su jerarquía prevaleció desde el semáforo hasta la bandera a cuadros. El piloto neerlandés administró el ritmo a la perfección, neutralizó cualquier amenaza y demostró su enorme superioridad en la pista.
La competencia se tornó compleja tras un fuerte accidente de Valtteri Bottas, percance que provocó la bandera roja y obligó a detener la carrera. Esta pausa interrumpió la dinámica en pista y exigió a las escuderías un reajuste inmediato en sus estrategias para el relanzamiento.
En medio del drama, Andrea Kimi Antonelli mantuvo la calma y aseguró los puntos vitales que lo coronaron campeón mundial. El joven talento selló así una temporada brillante, y respondió con carácter y velocidad bajo la máxima presión.
La jornada coronó su mística con una postal imborrable al coincidir tres campeones mundiales en el podio. Ver a estas figuras compartiendo los lugares de honor constituyó el broche de oro perfecto para una carrera inolvidable.
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