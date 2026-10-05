Las 5 imperdibles para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La actividad deportiva sube de intensidad con el regreso de las competencias europeas, una jornada doble en México y la definición de los finalistas de la Serie Mundial. Estas son las cinco noticias que debes saber.

Se avecina El Clásico Reuters

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el domingo 25 de octubre en el Camp Nou, por la Jornada 10 de La Liga. Los ‘Blaugranas’ lideran el torneo con 27 puntos y paso perfecto, mientras que los ‘Merengues’ son terceros con 21 unidades. En sus 192 enfrentamientos ligueros, Real Madrid suma 80 victorias, Barcelona 77 y se registran 35 empates.

La Liga MX ante la última jornada doble Mexsport

El Apertura 2026 tendrá dos fechas esta semana. La Jornada 13 se disputará del martes 20 al miércoles 21 de octubre y la 14, del viernes 23 al domingo 25. América lidera el torneo con 24 puntos, seguido de Toluca y Atlas, ambos con 21 unidades.

Los torneos europeos están de regreso Reuters

La Champions League y la Europa League disputarán la Jornada 3 con varios encuentros atractivos. En la Champions, Paris Saint-Germain recibirá a Barcelona en un duelo entre los dos primeros de la tabla. También destacan Bayern Munich-Arsenal, Real Madrid-RB Leipzig y Liverpool-Villarreal. En la Europa League sobresalen Juventus-Rennes, Bournemouth-Milan y Hoffenheim-Lyon.

La Copa Libertadores busca finalistas Reuters

Los partidos de vuelta de las semifinales se disputarán el miércoles 21 y jueves 22 de octubre. Palmeiras recibirá a Fluminense con ventaja de 2-1 en el marcador global, mientras que Estudiantes visitará a Flamengo después de empatar 0-0 en la ida.

La MLB llega a su final Reuters

Milwaukee Brewers barrió 4-0 a Los Angeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y espera rival entre Cleveland Guardians y Tampa Bay Rays. Estos últimos lideran 3-2 y están a una victoria de avanzar. La Serie Mundial comenzará el viernes 23 de octubre.