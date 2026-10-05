Karla Villegas Gama
Las 5 imperdibles para arrancar la semana
El Clásico, la Champions y la Serie Mundial acaparan los reflectores.
La actividad deportiva sube de intensidad con el regreso de las competencias europeas, una jornada doble en México y la definición de los finalistas de la Serie Mundial. Estas son las cinco noticias que debes saber.
Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el domingo 25 de octubre en el Camp Nou, por la Jornada 10 de La Liga. Los ‘Blaugranas’ lideran el torneo con 27 puntos y paso perfecto, mientras que los ‘Merengues’ son terceros con 21 unidades. En sus 192 enfrentamientos ligueros, Real Madrid suma 80 victorias, Barcelona 77 y se registran 35 empates.
El Apertura 2026 tendrá dos fechas esta semana. La Jornada 13 se disputará del martes 20 al miércoles 21 de octubre y la 14, del viernes 23 al domingo 25. América lidera el torneo con 24 puntos, seguido de Toluca y Atlas, ambos con 21 unidades.
La Champions League y la Europa League disputarán la Jornada 3 con varios encuentros atractivos. En la Champions, Paris Saint-Germain recibirá a Barcelona en un duelo entre los dos primeros de la tabla. También destacan Bayern Munich-Arsenal, Real Madrid-RB Leipzig y Liverpool-Villarreal. En la Europa League sobresalen Juventus-Rennes, Bournemouth-Milan y Hoffenheim-Lyon.
Los partidos de vuelta de las semifinales se disputarán el miércoles 21 y jueves 22 de octubre. Palmeiras recibirá a Fluminense con ventaja de 2-1 en el marcador global, mientras que Estudiantes visitará a Flamengo después de empatar 0-0 en la ida.
Milwaukee Brewers barrió 4-0 a Los Angeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y espera rival entre Cleveland Guardians y Tampa Bay Rays. Estos últimos lideran 3-2 y están a una victoria de avanzar. La Serie Mundial comenzará el viernes 23 de octubre.
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