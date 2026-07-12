Las 5 imperdibles para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

El Mundial entra en su última semana de actividad y, con ello, regresan algunas ligas. Pero el futbol no será el único protagonista, a continuación te presentamos las cinco noticias que debes conocer para iniciar la semana

Jannik Sinner defendió su título en Wimbledon Copyright: Reuters

El tenista italiano se impuso a Alexander Zverev con parciales de 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, para asegurar su segundo título consecutivo en el All England Club. Es el quinto título de Grand Slam de Sinner y el primero que conquista en 2026.

Las semifinales del Mundial ya están aquí Copyright: Reuters

Cuatro equipos se mantienen con vida en la Copa del Mundo y con la esperanza de ganarse un lugar en la tan codiciada final. La primera semifinal enfrentará a Francia con España el martes 14; la segunda, a Inglaterra y Argentina el miércoles 15.

Todo listo para el MLB All-Star Game Copyright: Reuters

Los mejores peloteros de la MLB se reunirán para las festividades del All-Star Game, que este año se celebrará en el Citizens Bank Park, casa de los Philadelphia Phillies. La actividad comenzará este lunes 13 con el tradicional Home Run Derby, en el que participarán ocho bateadores. El martes 14 se disputará el All-Star Game entre las figuras de la Liga Americana y la Liga Nacional. Shohei Ohtani fue elegido, pero una lesión le impedirá participar.

Vuelve la Liga MX Copyright: Imago7

El Apertura 2026 inicia este jueves 16 con los duelos Necaxa-Atlante y Xolos-Tigres. El campeón Cruz Azul debutará el viernes 17 frente a San Luis y América cerrará la jornada el sábado 18 con su visita a Querétaro. En este torneo ya no habrá play-in, por lo que los ocho mejores avanzarán directamente a la liguilla.

La MLS reanuda la campaña 2026 Copyright: USA Today

Después de un mes de inactividad por el Mundial, la MLS reanudará su temporada el jueves 16 con cuatro partidos: Montreal-Toronto, St. Louis-Sporting Kansas City, Chicago-Vancouver y Seattle-Portland. El viernes 17 también se disputará El Tráfico entre LA Galaxy y LAFC, además del duelo Nashville-Atlanta.