Shohei Ohtani, fuera del Juego de Estrellas de MLB por lesión

Redacción FOX Deportes

La superestrella Shohei Ohtani quedó oficialmente fuera del Juego de Estrellas de MLB a celebrarse en Philadelphia el próximo 14 de julio debido a una fuerte lesión.

Los Angeles Dodgers confirmaron que una dolorosa inflamación en su rodilla izquierda impedirá que su figura más mediática vea acción en el Clásico de media temporada.

Por si fuera poco, esta misma molestia física deja al astro japonés totalmente descartado para competir en el esperado Home Run Derby.

The Dodgers announced that Shohei Ohtani will not play in the 2026 All-Star Game due to continued irritation in his left knee. pic.twitter.com/yL6Qi0a5tL — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 10, 2026

La obligatoria ausencia médica representa un golpe demoledor para todo el fin de semana festivo de la MLB, pues quedó cancelada también su participación en el Home Run Derby.

Para garantizar este plan, los Dodgers removieron de inmediato al jugador de su apertura como pitcher programada como lanzador para la jornada de este viernes. El cuerpo médico priorizará el descanso y el tratamiento intensivo en su articulación para asegurar su regreso a la loma en la segunda mitad de la campaña.

En cuanto al impacto inmediato con su equipo, la gerencia de la novena angelina decidió no colocarlo en la lista de lesionados, lo que le permitirá mantenerse activo exclusivamente en el rol de bateador designado.