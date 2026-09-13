Las 5 imperdibles ara arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La semana llega con grandes clásicos y partidos que pueden marcar el rumbo de varios torneos. Del futbol europeo a la Copa Libertadores, estas son las cinco noticias que debes saber.

Todo está listo para que 36 equipos comiencen su camino en la Europa League. La Jornada 1 de la fase de liga se disputará el miércoles 16 y jueves 17 de septiembre. Entre los duelos de mayor interés destacan Milan-Benfica, Real Sociedad-Bournemouth, Anderlecht-Lyon y Juventus-NEC.

América recibirá a Guadalajara en la Jornada 9 del Apertura 2026. Las ‘Águilas’ llegan al duelo tras una derrota ante Cruz Azul, mientras que el ‘Rebaño Sagrado’ es líder del torneo. En sus últimos 10 enfrentamientos de Liga MX, América suma cuatro victorias y Chivas tres.

Olympique de Marsella se medirá al Paris Saint-Germain en la Jornada 5 de la Ligue 1, en uno de los clásicos más atractivos de los últimos años. Tanto los ‘Phocéens’ como los parisinos han tenido un arranque de temporada complicado: Marsella marcha en la posición 13, mientras que PSG es séptimo.

Alexander Zverev conquistó por primera vez en su carrera el US Open, su segundo título de Grand Slam después de Roland Garros. El alemán se impuso al estadounidense Ben Shelton por 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2.

La competencia sudamericana disputará los partidos de vuelta de los cuartos de final del martes 15 al jueves 17 de septiembre. Platense recibirá a Fluminense (0-2); LDU Quito, a Palmeiras (0-1); Corinthians, a Estudiantes (1-1), y Flamengo, a Independiente del Valle (2-0).