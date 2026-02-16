Isaac del Toro ya es líder del Tour de Emiratos Árabes Unidos

EFE

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se impuso en la sexta etapa del Tour de Emiratos Árabes Unidos, entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet, y se situó al frente de la clasificación general

El mexicano desbancó al italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) en esta etapa reina que acababa en la subida de Jebel Hafeet. Tiberi partió este sábado con el jersey rojo de líder.

El italiano, cuarto hoy a 0:31 del bajacaliforniano, queda a 0:20 en la general a un día de que finalice esta prueba.

La segunda plaza en la sexta etapa fue para el australiano Lucas Plapp (Jayco AlUla) a 0:12 de Del Toro, mientras que el tercero en cruzar la meta fue el austríaco Felix Gall (Decathlon) a 0:21 del primero.

El colombiano Harold Tejada no pudo pasar de la octava posición este sábado y entró a 0:36 de Del Toro para ser cuarto en la general a 1:25 del corredor de UAE.