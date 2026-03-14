Isaac Del Toro se convirtió en el primer mexicano en ganar la carrera Tirreno Adriático

Redacción FOX Deportes

Isaac Del Toro (UAE) se proclamó este domingo campeón de la Tirreno Adriático, merecido poseedor de un 'Tridente' por vez primera en manos de un mexicano, que amarró en la etapa precedente con una exhibición en el ascenso final, lo que le permitió llegar con el triunfo en el bolsillo a este desenlace en el que el italiano Jonatan Milan (Lidl-Trek) se llevó el esprint final.

🇲🇽 The moment he was waiting for. Isaac del Toro becomes the first Mexican rider to win #TirrenoAdriatico @CA_Ita!



🇲🇽 El momento que estaba esperando. Isaac del Toro se convierte en el primer ciclista mexicano en ganar la #TirrenoAdriatico!



🐂 Bravo Isaac 👏 pic.twitter.com/FGnOaBIdSH — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 15, 2026

Del Toro, pese a haberse visto envuelto en una pequeña caída múltiple en los metros finales, superó en la general al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) y al italiano Giulio Pellizzari (BORA), sus grandes competidores en estas siete jornadas.

Semana perfecta para el mexicano

Dominador absoluto de la 'Carrera de los dos mares' para incluir a México en la lista de ganadores de esta prestigiosa competición y desatar aún más las comparaciones con el esloveno Tadej Pogacar, que ya ganó en estas mismas tierras en dos ocasiones (2021 y 2022). De hecho, Del Toro suma 26 victorias como profesional a sus 22 años, más de las que tenía Pogacar a esa edad.

💙 𝐈𝐬𝐚𝐚𝐜 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐫𝐨, 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐮𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢



💙 𝐈𝐬𝐚𝐚𝐜 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐫𝐨, 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐚𝐜𝐞 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐰𝐨 𝐬𝐞𝐚𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐮𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢



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Su semana fue perfecta. Tomó el control en la segunda etapa y, tras cederlo momentáneamente en la cuarta ante Pellizzari, recuperó el liderato en la quinta y lo mantuvo hasta el final. Su mejor momento, en el final de la sexta etapa, cuando se levantó en el tercer ascenso al Muro della Madonna delle Carceri para llegar a la meta en Camerino (3km con 8.8% y picos del 18%) en solitario tras un esfuerzo descomunal.

Ahí dejó claro que la Tirreno Adriático era suya. Porque la última etapa no presentó dificultad para el prodigio de Ensenada. Los 142 kilómetros finales entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto no depararon sorpresa alguna. Etapa sin apenas dificultad preparada para velocistas. Solo dos ascensos, el de Montefiore d'Aso (10,9 km al 3,4%) y el de Ripatransone (8,4 km al 4,6%) supusieron algo de complejidad. Nada que pudiera alterar la general.