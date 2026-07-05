Isaac del Toro le regresó el favor a Tadej Pogacar en la tercera etapa del Tour

Reuters

El vigente campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates-XRG, protagonizó el lunes un fructífero ataque final y ganó su primera etapa de la prueba este año, arrebatando de paso el liderato de la general a Jonas Vingegaard, que terminó segundo.

Pogacar y Vingegaard están empatados a ocho horas, 46 minutos y 55 segundos tras la tercera etapa, pero el esloveno —cuatro veces vencedor del Tour— marcha líder gracias a las bonificaciones en la búsqueda de su tercer título consecutivo en la más antigua y prestigiosa de las vueltas ciclistas por etapas.

El mexicano Isaac del Toro, ganador de la segunda etapa y compañero de equipo en el UAE, llevó a Pogacar en el último kilómetro y el esloveno consiguió su victoria de etapa número 22 en el Tour con un sprint hacia la línea de meta tras una agotadora etapa montañosa de 195,9 kilómetros.

"Hoy se lo debo a Isaac, me dio un plus de energía en el tramo final", afirmó Pogacar, de 27 años. "De hecho, a mitad de la etapa decidimos que era posible ir a por la victoria y estoy muy, muy contento de que hayamos empezado el Tour así y de haberlo rematado de forma increíble hoy".

🚀 The launch of the Pogacar 22 rocket was a complete success!



🚀 Lancement de la fusée Pogacar 22 parfaitement réussi !#TDF2026 pic.twitter.com/eKzw4iva9M — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2026

El ecuatoriano Richard Carapaz quedó tercero, mientras que el debutante francés de 19 años Paul Seixas fue cuarto.