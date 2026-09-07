El poder mexicano de Isaac del Toro se impuso en Montreal

Redacción FOX Deportes

Isaac del Toro firmó una actuación memorable en el Gran Premio Ciclista de Montreal tras completar un recorrido sumamente exigente. El mexicano de 22 años conquistó la prestigiada clásica canadiense de la categoría WorldTour. Con este logro histórico, se convirtió en el primer ciclista de su país en subir a lo más alto del podio en esta competencia.

El cierre resultó ser un duelo electrizante y de pura potencia en los metros finales. El de Ensenada cruzó la meta superando mano a mano al francés Paul Seixas en la Avenue du Parc tras más de cinco horas de contienda. La aceleración de Del Toro en la recta decisiva no dejó opción a su rival galo.

Your winner of the 2026 GP de Montréal, @ISAACDELTOROx1! ❤️‍??



After a super team display in Canada, Isaac went clear with Paul Seixas and got the better of the Frenchman in a two-up sprint.



Top, Torito! Congratulations! ??#WeAreUAE pic.twitter.com/WxVuzO36tE — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 13, 2026

Durante todo el trazado de 214.6 kilómetros, el ciclista del UAE Team Emirates demostró temple. Respondió con solvencia a los embates de los rivales en las empinadas colinas del circuito de Mont Royal. Su manejo táctico del ritmo y la frialdad para atacar en la fase cumbre refrendaron su estatus en el pelotón internacional.

Esta victoria reafirma el sobresaliente nivel de "El Torito" y sirve como un impulso anímico crucial para lo que viene. En unos días disputará el Campeonato Mundial de Ruta encabezando a la delegación mexicana. Posteriormente afrontará Il Lombardia, donde buscará cerrar un año estelar entre la élite del ciclismo global.