Me siento un privilegiado: Isaac del Toro

EFE

El mexicano Isaac del Toro, tercero del Tour de France, se sintió muy satisfecho de su participación en su debut en la ronda gala pero no quiso designarse como el sucesor del esloveno Tadej Pogacar: "Si consigo el 1 % de lo que él ha logrado ya estaría satisfecho", dijo.

"Es algo increíble, me siento un privilegiado en este equipo. Es increíble poder estar en esta situación", señaló el corredor del UAE, compañero de Pogacar, quien este domingo sumó su quinto triunfo en el Tour.

Histórico podio de Isaac del Toro en el Tour de France

"Somos grandes compañeros. Él ha sacado lo mejor de mí estos últimos años y esta última semana en el Tour me ha ayudado mucho", dijo.

Sobre la cuestión de si se siente el sucesor de Pogacar afirmó: "Es difícil saber cómo irá el futuro, ya se verá. Es una gran responsabilidad, hay que disfrutar de la vida y dar el máximo. Si consigo el 1 % de lo que él tiene, ya puedo estar muy satisfecho".

Del Toro agradeció el apoyo que ha recibido del público mexicano a lo largo de toda la carrera: "Sé lo privilegiado que soy, estoy muy agradecido de todo lo que recibo".