Donovan Carrillo se clasifica al Mundial de patinaje

EFE

El patinador mexicano Donovan Carrillo se clasificó para el programa libre en los Mundiales de patinaje artístico, que se celebran en Praga entre el 25 y el 28 de marzo, después de finalizar decimocuarto en el ejercicio corto.



Carrillo, que terminó en vigésima segunda posición en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, empezó su ejercicio con una combinación de cuádruple Salchow y triple toe loop muy bien valorada. Sin embargo, al intentar el cuádruple toe loop en solitario, le faltó algo de rotación y se cayó al suelo. ¡Donovan Carrillo, historia pura con sabor latino!

No obstante, el jurado consideró que el salto había sido cuádruple a pesar de todo, por lo que no perdió el total de la puntuación base del elemento. Además, el resto de los componentes del programa estuvieron valorados con un nivel 4, el máximo posible.



Finalmente, una puntuación técnica de 44.08 y una puntuación de componentes artísticos de 36.75 le sirvieron para sumar un total de 79.65 puntos, los cuales, aunque lejos de su mejor marca de la temporada (84.97), fueron suficientes para estar entre los 24 primeros y pasar al programa libre.

Gran actuación de Donovan Carrillo en el Mundial de patinaje artístico



Los 24 mejores patinadores de la categoría individual masculina pondrán en práctica su ejercicio libre el sábado 28 de marzo a partir de las 12:30 horas (CET). La mejor puntuación del programa corto fue para el estadounidense Ilia Malinin, con 111.29 puntos.