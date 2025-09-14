Suspendido el clásico entre Olympique de Marsella y PSG de la Ligue 1

Redacción FOX Deportes

El clásico del fútbol francés entre Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain, que debía jugarse este domingo fue aplazado por la amenaza de lluvias que pesa sobre la ciudad mediterránea francesa, indicó la Prefectura.

Some players have played for both PSG and Marseille 🔙 pic.twitter.com/pOmK455owr — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) September 21, 2025

El departamento en el que se encuentra Marsella está bajo vigilancia naranja por lluvias e inundaciones que pueden ser de "fuerte intensidad" durante el partido, en el que se esperaban 70.000 aficionados, agregó la Prefectura en un comunicado.

"En esas condiciones, el prefecto pide a todos los ciudadanos que eviten los desplazamientos y a no aventurarse en las carreteras, mientras que llama a la mayor prudencia en la ciudad por riesgos de corrimientos urbanos", señaló.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 21, 2025

En ese contexto, el clásico que debía enfrentar al Marsella de Roberto de Zerbi con el PSG de Luis Enrique queda aplazado para este lunes 22 de septiembre.

Los dos clubes fueron avisados de la suspensión del encuentro, al igual que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y será este lunes cuando se enfrenten PSG, líder con pleno de victorias y Marsella, octavo con dos triunfos y dos derrotas.