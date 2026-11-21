Redacción FOX Deportes

Désire Doué se someterá a una intervención quirúrgica a finales de este mes tras sufrir una grave lesión en la rodilla derecha, informó Paris Saint-Germain, campeón de la Ligue 1, y no hay una fecha para su regreso a las canchas.

El internacional francés, de 21 años, fue retirado del terreno de juego entre lágrimas hacia el final de la primera parte del partido que PSG ganó por 3-2 en Niza, tras romperse el ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha.

Doué había marcado poco antes su segundo gol de la temporada en la liga, pero se lesionó cuando su pierna, totalmente extendida, se dobló al girarse para proteger el balón del centrocampista de Niza Sofiane Diop, sin que hubiera contacto entre los jugadores.

La lesión supone un nuevo revés para el atacante, que se perdió parte de la temporada pasada por problemas en la pantorrilla y los isquiotibiales.

La ausencia de Doué agrava aún más los problemas de lesiones del PSG, ya que el campeón de Europa ya cuenta con la baja del influyente creador de juego Khvicha Kvaratskhelia, que se enfrenta a un largo periodo de baja tras sufrir también una lesión del LCA frente a Barcelona en octubre.