Redacción FOX Deportes

El término "escalofriante lesión" le queda apenas justo a lo que sucedió con Désiré Doué, atacante francés de 21 años.

El jugador del Paris Saint-Germain tuvo que ser retirado del terreno de juego del Allianz Riviera de Niza en camilla, tras sufrir una aparatosa lesión en la rodilla derecha a los 43 minutos de este partido por la Ligue 1.

El seleccionado francés, autor del segundo gol de su equipo en la victoria 3-2 sobre tanto del choque ante el Niza, se dañó la pierna en una acción en solitario, cuando intentaba controlar un balón.

? IMÁGENES DURAS



Désiré Doué intenta proteger el balón y solito sufre una fuerte lesión. El sufrimiento en su rostro lo dice todo.



Sale inmovilizado en camilla y podría perderse mucho tiempo. ?#Ligue1enFOX pic.twitter.com/UVkiRPtjRt — FOX (@somos_FOX) November 21, 2026

Las imágenes de la pierna anclada al pasto y la rodilla elongada se han hecho virales en redes sociales, pero aún no hay información oficial del club. Sin embargo, se teme una afectación grave, pues el mismo jugador dejó el campo con las manos en la cara, lágrimas en los ojos y notablemente adolorido.

El técnico Luis Enrique llamó a Ferrán Torres para que ocupara el lugar de Doué, quien en las próximas horas conocerá la gravedad de esta posible lesión en los ligamentos de la pierna derecha.

El joven atacante lleva seis goles y cuatro asistencias en la temporada, pero se tema que pueda perderse el resto de la campaña o cuando menos, varios meses.