Se acabó la etapa de Ansu Fati con el Barcelona

Redacción FOX Deportes

Se cierra una etapa en el Barcelona. Ansu Fati, una de las mayores promesas surgidas de La Masía, deja definitivamente al club después de que el Monaco ejerciera la opción de compra acordada cuando llegó cedido el verano pasado y le ofreciera un contrato hasta junio de 2030.

Aunque el Barcelona no confirmó el monto de la operación, medios españoles aseguran que el traspaso rondó los 11 millones de euros. Además, el conjunto blaugrana conservaría un porcentaje de una futura venta.

Fati llegó al Monaco en julio de 2025 tras perder protagonismo en el Barcelona, una situación marcada tanto por las lesiones como por la irrupción de otros futbolistas.

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Antes de eso pasó la temporada 2023/24 con el Brighton & Hove Albion, donde disputó 27 partidos, marcó cuatro goles y estuvo dos meses fuera por una lesión en la pantorrilla.

Para la campaña siguiente regresó al Barcelona con la intención de recuperar un lugar en el XI titular, pero las lesiones volvieron a frenarlo y se perdió cerca de tres meses de actividad.

Ya en la temporada 2025/26 encontró continuidad con el Monaco, donde disputó 30 partidos y marcó 12 goles, números que convencieron al club francés de hacer válida la opción de compra.

Ansu Fati deja el Barcelona con cinco títulos en su palmarés: dos Ligas, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.