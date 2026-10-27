PSG también sabe sufrir y sigue imparable en la Ligue 1

Redacción FOX Deportes

Paris Saint-Germain no falló y consiguió su undécima victoria consecutiva en todas las competencias después de derrotar 1-0 a Troyes. Sin embargo, el conjunto dirigido por Luis Enrique tuvo que trabajar de más para sumar los tres puntos y estuvo lejos de mostrar la contundencia ofensiva que lo había caracterizado en las últimas semanas. El campeón mantuvo su paso ganador, aunque esta vez tuvo que sufrir hasta el final.

Poco quedó del PSG arrollador que había marcado 11 goles en apenas cinco días, después de golear 5-1 a Le Havre en la Ligue 1 y aplastar 6-0 a Villarreal en la Champions League. Todo apuntaba a otra exhibición ofensiva, especialmente después de que los parisinos generaran dos ocasiones claras en los primeros cinco minutos, incluida una oportunidad de Senny Mayulu que terminó estrellándose en el larguero.

Troyes resistió los primeros embates y comenzó a complicarle el partido al líder, que no encontraba la fórmula para romper el cerrojo defensivo. La insistencia del PSG finalmente tuvo recompensa al minuto 39, cuando el defensor ucraniano Ilya Zabarnyi apareció dentro del área para conectar un cabezazo tras un centro de Mayulu en una jugada de tiro de esquina y marcar el 1-0.

Illia Zabarnyi's second Ligue 1 goal of the season! ⚽️ pic.twitter.com/dhUzbeb9Ew — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 7, 2026

El gol no terminó con los problemas ofensivos del conjunto parisino, que siguió generando oportunidades, pero careció de precisión en los últimos metros. Cuando los atacantes del PSG encontraron espacios para definir, apareció el guardameta Hillel Konaté, quien evitó que la diferencia fuera mayor y mantuvo con vida a Troyes durante buena parte del encuentro.

La falta de contundencia estuvo cerca de costarle muy caro al campeón. Al minuto 83, Lucas Maronier aprovechó un rechace del portero Matvey Safonov y mandó el balón al fondo de las redes para silenciar momentáneamente a los locales. Sin embargo, el gol fue anulado por un ajustado fuera de juego y PSG respiró aliviado después de estar a centímetros de perder dos puntos.

El susto final no impidió que Paris Saint-Germain asegurara su undécima victoria consecutiva y se mantuviera firme en el liderato de la Ligue 1, con tres puntos de ventaja sobre Paris FC, su más cercano perseguidor. Los dirigidos por Luis Enrique no tuvieron su mejor noche, pero encontraron la manera de ganar y prolongar una racha que confirma su gran momento. PSG dejó de lado las goleadas por una noche, pero mantuvo intacta su costumbre de sumar de a tres.