El 6-0 del Paris Saint-Germain en Villarreal ya hasta parece normal

Enrique Gómez

El campeón reinante de la Champions League está defendiendo la corona de forma magistral: goleando a domicilio, imponiendo récords y liderando la tabla de posiciones.

El Paris Saint-Germain hizo pedazos al Villarreal en la cuarta jornada de la Champions.

Victoria 6-0 del equipo francés, que ya llegó a 20 anotaciones en la fase de liga del certamen.

En la construcción de esta victoria bestial en el Estadio de la Cerámica, el equipo de Luis Enrique alcanzó un récord histórico, pues ningún equipo había marcado cuatro goles ‘tan seguidos’ en este torneo de Europa. Y es que, en un rango de ocho minutos, el PSG anotó sus cuatro primeros goles. La cuenta se abrió a los nueve minutos y al 17’, la diferencia de goles ya era de cuatro.

Así fueron los goles de este encuentro que exalta al campeón de Europa:

· 0-1 (9’): Joao Neves encontró un balón en el área chica y lo puso en la esquina

· 0-2 (12’): Error en la salida que terminó con un tiro en los linderos del área de Desiré Doué

· 0-3 (13’): Potente volea de Senny Mayulu tras otro robo en la salida y disparos previos

· 0-4 (17’): Tras una serie de rebotes, Ruiz impactó de primera una gran diagonal

· 0-5 (50’): Ruiz amagó, dejó pasar al marcador y definió casi en el área chica

· 0-6 (78’): David Boly acarreó desde un costado y disparó con fuerza entrando al área

El equipo de casa no pudo descontar, por lo que se mantendrá entre los últimos ocho lugares de la competencia con tres derrotas (y un triunfo) después de cuatro jornadas y a falta de otras cuatro.

En tanto, el Paris Saint-Germain es el primer equipo que mantiene marca perfecta de victorias (12 puntos) a falta de lo que hagan Liverpool, Real Madrid y Betis en esta jornada, sin embargo es un hecho que se quedará con la cima de la clasificación, pues su diferencia de goles de +15 no tiene igual.