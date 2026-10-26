Paris Saint-Germain es el equipo masculino del año

Redacción FOX Deportes

Paris Saint-Germain coronó una temporada histórica al ser reconocido como el mejor club del mundo en la gala del Balón de Oro 2026. El conjunto parisino recibió el galardón después de una campaña 2025/26 marcada por los títulos y su protagonismo en las principales competencias del futbol internacional.

PSG IS THE MEN’S CLUB OF THE YEAR! Bravo Paris! ??#ballondor pic.twitter.com/MTOjrwxLd8 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

PSG conquistó la Ligue 1 y defendió con éxito su título de la Champions League después de superar al Arsenal en la tanda de penales. El conjunto francés completó una cosecha de cinco trofeos con la Supercopa de Europa, la Supercopa de Francia y la Copa Intercontinental, resultados que respaldaron su candidatura al reconocimiento.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro en 2025, fue el encargado de recibir el premio en representación del club. El atacante francés no participó en la victoria 2-0 del PSG sobre Olympique de Lyon debido a una lesión, pero estuvo presente en la ceremonia para celebrar el reconocimiento colectivo.

La elección del PSG sorprendió en una gala en la que Arsenal aparecía como uno de los principales candidatos. Sol Campbell y Patrick Vieira, dos exjugadores del conjunto inglés, anunciaron al ganador ante la mirada de Thierry Henry, quien ejerció como maestro de ceremonias. El equipo parisino terminó imponiéndose en la votación y añadió otro reconocimiento a una temporada que ya había quedado marcada por sus cinco títulos.