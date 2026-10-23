Redacción FOX Deportes

Paris Saint-Germain recuperó el liderato de la Ligue 1 después de vencer 2-0 a Lyon en un partido que resolvieron Senny Mayulu y Mika Godts. Dos futbolistas que no suelen acaparar los reflectores aparecieron para devolver al conjunto parisino a la cima del futbol francés, después de un inicio de temporada marcado por las dudas y los resultados irregulares.

El equipo de Luis Enrique llegó al encuentro condicionado por las ausencias de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes y Marquinhos, pero con la oportunidad de recuperar el primer lugar gracias a los resultados de la jornada.

PSG había reaccionado a un arranque de apenas dos puntos de nueve posibles con cuatro victorias consecutivas y necesitaba una más para completar su ascenso a lo más alto de la clasificación.

Lyon apostó por un planteamiento defensivo que complicó al conjunto parisino. Los visitantes cerraron los espacios, mantuvieron el orden y obligaron al PSG a buscar alternativas para generar peligro. Matvey Safonov también tuvo que intervenir en dos ocasiones para evitar la sorpresa, mientras que los locales desperdiciaron sus primeras oportunidades y se marcharon al descanso sin goles.

La resistencia del Lyon continuó durante la segunda mitad. João Neves intentó sorprender con una chilena que terminó por encima del travesaño y Ferran Torres estuvo cerca de romper el empate, pero Dominik Greif respondió con una buena atajada. Los visitantes también amenazaron a balón parado y el partido llegó a la hora de juego con el marcador 0-0, pese a que PSG había generado el triple de remates que su rival.

Luis Enrique encontró la solución desde el banquillo. Senny Mayulu ingresó al minuto 65 y necesitó apenas siete para romper el empate con un potente disparo desde fuera del área que sorprendió a Greif. Mika Godts apareció después para marcar el 2-0 y sentenciar la victoria del conjunto parisino tiene recursos para responder incluso sin sus principales estrellas.