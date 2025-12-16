¡Por fin! Dos meses después, Ousmane Dembélé volvió a marcar con el PSG

Héctor Cantú

El delantero francés Ousmane Dembélé ha roto su ayudo goleador con el PSG, el cual ha sido de casi dos meses.

El flamante ganador del The Best, premio que lo reconoce como el mejor futbolista del mundo en el 2025, se hizo presente en La Copa de Francia, donde el PSG goleó 4-0 al Vendée Fonteya.

La fiesta de Dembélé y compañía comenzó con la anotación de Désiré Doue. Fue el exjugador del Barcelona el encargado de aumentar la ventaja desde el manchón de penal a los 32 minutos.

Los reflectores se los llevó Goncalo Ramos, quien con un doblete puso cifras definitivas al encuentro para darle el pase a la ronda siguiente al equipo del PSG.

En otros resultados en la Copa, el equipo Paris FC también se impuso por goleada de 3-0 a US Raonaiise. El Toulouse eliminó por 2-1 a Sporting Club de Lyon y en tanda de penales también avanzaron Istres y Nancy Lorraine.

El último gol que había registrado Ousmane Dembélé, fue en la UEFA Champions League en la goleada de 7-2 sobre el Bayer Leverkusen.