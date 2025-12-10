Athletic de Bilbao sobrevivió al vendaval del PSG

Karla Villegas Gama

Paris Saint-Germain se metió a San Mamés con la tarea de sumar tres puntos, pero ni con sus mejores jugadores logró romper el empate sin goles ante el Athletic de Bilbao, en duelo de la Jornada 6 de la Champions League.

Los franceses fueron muy superiores, especialmente en la primera mitad, con llegadas puntuales de Warren Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, Nuno Mendes y Khvicha Kvaratskhelia; sin embargo ninguno fue contundente, al tiempo que la defensa local se multiplicó para soportar los embates del rival.

Unai Simón fue clave para mantener el arco en cero, con cuatro salvadas que le dieron esperanza a su escuadra.

Athletic intentó salir en contraataque, con Oihan Sancet y Dani Vivian, pero sin claridad y el PSG aprovechó cada intento para volver a tejer jugadas de peligro.

El complemento tuvo el mismo tenor, con una llegada tempranera de Senny Mayulu, que Simón rechazó correctamente.

El PSG no paraba de presionar y de buscar abrir el marcador, pero cada que lo intentaba el resultado era el mismo.

Hacia el fin del partido Athletic de Bilbao tomó la iniciativa, controlando el esférico y poniendo a prueba a Matvei Safonov, aunque sin suerte.

El central concedió tres minutos de alargue, pero ninguno se hizo daño.