PSG conquistó la Copa Intercontinental por primera vez en su historia

Paris Saint-Germain venció en penales a Flamengo y para redondear un 2025 de ensueño, levantó la Copa Intercontinental por primera vez. La vitrina de los parisinos se abrió para recibir el histórico triplete y el título de este miércoles que lo corona como el mejor equipo del mundo.

Será difícil que PSG tenga un año tan especial y exitoso como el 2025, cumplió su sueño de ganar la Champions League y abrió la puerta a la Copa Intercontinental que conquistó en su primera oportunidad ante Flamengo que llegó como campeón de la Libertadores.

No fue un partido fácil para los parisinos que dominaron el inicio de la primera mitad cuando el VAR les anuló dos goles, tuvieron el control del mediocampo y un error del portero Agustín Rossi les dio la oportunidad de ponerse en ventaja.

Désiré Doué metió un centro potente al área y el portero rechazó el balón dejándolo en los pies de Khvicha Kvaratskhelia quien anotó el 1-0 a los 37 minutos.

PSG intentó defender el resultado con la posesión y bajándole las revoluciones al ‘Mengao’, pero en una jugada aislada volvió a aparecer el VAR para advertir al árbitro de una falta de Marquinhos sobre Giorgian De Arrascaeta y se señaló un penal que Jorginho cobró con efectividad a la hora de juego.

Los tiempos extra fueron inevitables, en la prórroga tampoco cambió el marcador y el título se definió desde los 11 pasos, ahí emergió la figura de Matvéi Safanov quien atajó cuatro disparos para darle la ventaja a PSG que no dejó pasar su cita con la historia.