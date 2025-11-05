Paris Saint-Germain ya sabe cuál es la lesión de Achraf Hakimi

Redacción FOX Deportes

Achraf Hakimi prendió todas las alarmas en el Paris Saint-Germain, tras salir lesionado del partido ante el Bayern Munich.

El marroquí corría por la banda con el esférico cuando Luis Díaz se lanzó para barrerlo; sin embargo, el colombiano le enganchó el tobillo izquierdo y Hakimi quedó tendido.

Así fue la lesión de Achraf Hakimi que preocupa al PSG

La situación se tornó preocupante cuando el jugador del PSG requirió ayuda del personal médico para retirarse de la cancha.

Por fortuna, el parte médico ha descartado una lesión severa que deje al marroquí fuera de competencia durante meses, así lo comunicó el club:

“Achraf Hakimi ha sufrido un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante varias semanas”.