Publicación: miércoles 5 de noviembre de 2025

Redacción FOX Deportes

Paris Saint-Germain ya sabe cuál es la lesión de Achraf Hakimi

El marroquí abandonó el duelo ante Bayern Munich.

Achraf Hakimi prendió todas las alarmas en el Paris Saint-Germain, tras salir lesionado del partido ante el Bayern Munich.

El marroquí corría por la banda con el esférico cuando Luis Díaz se lanzó para barrerlo; sin embargo, el colombiano le enganchó el tobillo izquierdo y Hakimi quedó tendido.

Así fue la lesión de Achraf Hakimi que preocupa al PSG

Hakimi buscaba ganar metros hacía el final del primer tiempo.
Luis Díaz lo perseguía, tras no poderlo alcanzar se lanzó por detrás.
El pie del marroquí se quedó atorado debajo de la pierna del colombiano.
El tobillo hizo palanca y el lateral no gritó de dolor.
En cuanto llegaron los servicios médicos el jugador comenzó a llorar.
Díaz había sido amonestado, pero el central revisó la jugada y le mostró la tarjeta roja al colombiano al 45+7'.
El francés no podía contener el llanto.

La situación se tornó preocupante cuando el jugador del PSG requirió ayuda del personal médico para retirarse de la cancha.

Por fortuna, el parte médico ha descartado una lesión severa que deje al marroquí fuera de competencia durante meses, así lo comunicó el club:

“Achraf Hakimi ha sufrido un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante varias semanas”.

Más de 20 mil futbolistas eligieron el FIFPRO 2025

Considerando la temporada 2024/25 (15 de julio de 2024 al 3 de agosto de 2025), los votos se recabaron en todo el mundo.
Portero: Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain, Manchester City y Selección Italiana
Defensa: Virgil van Dijk, Liverpool y Selección Neerlandesa
Defensa: Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain y Selección Marroquí
Defensa: Nuno Mendes, Paris Saint-Germain y Selección Portuguesa
Mediocampista: Jude Bellingham, Real Madrid y Selección Inglesa
Mediocampista: Pedri, Barcelona y Selección Española
Mediocampista: Vitinha, Paris Saint-Germain y Selección Portuguesa
Mediocampista: Cole Palmer, Chelsea y Selección Inglesa
Delantero: Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain y Selección Francesa
Delantero: Kylian Mbappé, Real Madrid y Selección Francesa
Delantero: Lamine Yamal, Barcelona y Selección Española

