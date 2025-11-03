La defensa de Bayern Munich es un reto para el ataque de PSG

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain y Bayern Munich se enfrentan por segunda temporada consecutiva en la Champions League, los parisinos buscarán cortar la racha de cuatro derrotas en fila y para eso deberán superar a la defensa del conjunto ‘Bávaro’ que suma 360 minutos sin recibir gol ante su rival de esta noche.

Bayern y PSG llegan al duelo de esta noche en el Parque de los Príncipes como los mejores equipos del torneo después de tres jornadas, con paso perfecto y nueve puntos. Los dos intentarán mantener el ritmo, sin embargo, el campeón tiene un reto pendiente en el mejor torneo a nivel de clubes.

El conjunto ‘Bávaro’ que tiene cuatro triunfos consecutivos ante los parisinos sin recibir gol, dos como local y dos como visitante, vuelve a Francia para exponer su racha ante PSG que cuenta con la mejor ofensiva en esta Liga de Campeones con 13 goles en tres partidos.

Tres de los últimos enfrentamientos entre ambos se han decidido por la mínima diferencia a favor del conjunto alemán que registra cinco goles a favor en cuatro partidos y que solo en 2023 logró anotarle dos a ‘Les Parisien’ que deberán aprovechar la localía para terminar con la hegemonía de Bayern Munich que comenzó en la final de 2020.