Con 10 jugadores le alcanzó al Bayern Munich para superar al PSG

Karla Villegas Gama

Bayern Munich sigue en plan grande y ahora derrotó 1-2 al Paris Saint-Germain en la Jornada 4 de la Champions League, para llevar su récord a 16 encuentros ganados al hilo.

Los ‘Bávaros’ tardaron cuatro minutos en irse arriba en el marcador gracias a un disparo de derecha de Luis Díaz, quien aprovechó un rebote.

Los franceses intentaron sacudirse el batacazo, pero Michael Olise se convirtió en una pesadilla, con desbordes y pases que hicieron tambalear a la defensa.

What a start from Bayern Munich 🤯



Luis Díaz gives the away side an early lead against PSG ⚽ pic.twitter.com/n2BfUZm2Ie — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 4, 2025

Poco a poco el Bayern se notaba más cómodo sobre el césped del Parque de los Príncipes, pero los locales no bajaban los brazos y Osumane Dembélé le daba esperanzas a su equipo con un gol al 23’, pero el VAR lo echó para atrás por fuera de juego.

No solo el tanto quedó anulado, sino que el Ballon d’Or se marchó al 30’ aparentemente lesionado.

La respuesta de los teutones llegó nueve minutos más tarde y de nuevo por conducto de Díaz. El colombiano le robó el esférico a Marquinhos y volvió a rematar de derecha a la esquina inferior izquierda, dejando sin posibilidades a Lucas Chevalier.

Luis Díaz takes advantage of Marquinhos' error to score his second of the night 🔴⚪ pic.twitter.com/AqemqnwPDW — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 4, 2025

Con el partido en la bolsa, todo indicaba que los ‘Bávaros’ ampliarían la ventaja en cualquier momento, pero Díaz pasó de héroe a villano al 45+7’ tras cometerle falta a Achraf Hakimi. El delantero había sido amonestado, pero tras la revisión el central lo echó del terreno de juego.

En el complemento, PSG se volcó al frente, pero Manuel Neuer estuvo monumental y les negó el tanto a los locales una y otra vez. Tuvo que llegar una volea de Joao Neves al 74’ para superar al arquero del Bayern Munich.

Los de Luis Enrique buscaron el empate con fiereza, pero no lo consiguieron y cayeron por primera vez en esta edición de la Champions League.