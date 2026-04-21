Paris Saint-Germain no pudo amarrar la Ligue 1

Redacción FOX Deportes

Paris Saint-Germain se atragantó ante Lorient y empató en el Parque de los Príncipes para darle vida a la Ligue 1; si el Lens gana su partido ante Niza, se colocará a cuatro puntos de distancia con seis en juego para terminar el campeonato.

It's over at the Parc des Princes.

See you on Wednesday in Munich. 👊 #Ligue1 | #PSGFCL (2-2) pic.twitter.com/INAQpvB0c8 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 2, 2026

PSG necesitaba ganar para encarrilar otro campeonato más que introducir en sus vitrinas, el que probablemente será el quinto consecutivo y el octavo de los diez últimos.

Lorient, asentado comodamente en la zona media de la tabla, iba a presentar batalla a un equipo plagado de suplentes porque el choque de vuelta frente al Bayern será el próximo miércoles. Luis Enrique quiso reservar a todas sus mejores piezas y respecto al duelo de ida frente al cuadro alemán solo repitieron Pacho y Doué.

PSG se adelantó pronto en el marcador, a los seis minutos, cuando Mbaye se encontró dentro del área con un despeje de puños del portero Yvon Mvogo. Controló la pelota con el pecho y remató contra la red de la portería del Lorient.

Los visitantes tardaron unos minutos en reaccionar. En concreto, seis, los que necesitó para igualar el marcador por medio de Pagis, que recogió solo dentro del área un centro de Katseris para batir con facilidad a Renato Marin; 1-1 y vuelta a empezar para el equipo de Luis Enrique, que durante el resto del acto inicial gozó de una gran ocasión de Doué, que falló en el remate final después de regatear a varios rivales dentro del área.

En la reanudación, PSG, atascado, tuvo que esperar a la entrada de Zaïre-Emery quien entró al terreno de juego por Fabián Ruiz y apenas tardó unos segundos en desnivelar definitivamente la balanza. En su primer balón, conectó un disparo desde fuera del área que no pudo salvar Mvogo y con el que pareció terminar con la incertidumbre.

Sin embargo, otro error defensivo, esta vez en una entrega, la aprovechó Tosin para empatar el encuentro a falta de diez minutos para el final.

PSG, necesitado de los tres puntos, fue a por el partido. Lucas Hernández, con un remate al palo, rozó una victoria que no llegó y que podría colocar a Lens a cuatro puntos.