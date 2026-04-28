Ousmane Dembélé aceptó que Paris Saint-Germain bajó el ritmo ante Bayern Munich

Redacción FOX Deportes

Ousmane Dembélé lamentó que Paris Saint-Germain bajara el ritmo cuando ganaba 5-2 a Bayern Munich en la ida de la semifinal de la Champions League, no remató el duelo y permitió que los ‘Bávaros’ vinieran de atrás para dejar el marcador 5-4 y abrir la eliminatoria.

Dembélé POTM in one of the greatest #UCL games 🏆 pic.twitter.com/qgh0r1ZylL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2026

"Ha sido un partido con dos grandes equipos que atacan sin pensar. Son las semifinales, sabemos que Bayern es un gran equipo, pero nosotros también", dijo el jugador tras ser el MVP del compromiso.

"Estamos contentos con el resultado, pero con 5-2 hemos parado de jugar. Ha sido un partido increíble", agregó.

"Ahora tenemos que ir a Múnich a ganar otro partido para clasificarnos. Tendremos que estar muy concentrados. No vamos a cambiar nuestra filosofía, vamos a atacar y ellos nos atacarán, creo que el segundo partido también será grande", comentó.