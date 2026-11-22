Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain no cambiará sus planes para el mercado invernal pese a las graves lesiones de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué y no contempla realizar fichajes en enero para cubrir las ausencias de los dos atacantes, quienes, se perderán lo que resta de la temporada y Luis Enrique apostará por los futbolistas que tiene a su disposición.

Press conference ahead of PSG - AS Roma ?️



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El técnico español mantiene su confianza en la plantilla y no considera necesario acudir al mercado para encontrar soluciones a las bajas que condicionan su ofensiva. Luis Enrique dejó clara su postura al asegurar que “no tenemos la obligación de acudir al mercado” para incorporar refuerzos de emergencia.

Durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra Roma en la Champions League, el entrenador descartó realizar incorporaciones únicamente para cubrir las ausencias de sus atacantes. “No vamos a fichar a un jugador para seis meses. No es nuestro estilo. Tenemos un equipo”, afirmó Luis Enrique, quien considera que la solución debe encontrarse dentro de la plantilla.

Fiel a su filosofía, el estratega español dejó un mensaje de confianza pese a las dificultades que enfrenta PSG. “Con estos jugadores, este cuerpo técnico y esta afición, no tenemos miedo a nada. Confiamos en hacer nuestro trabajo y superar las dificultades”, declaró el entrenador, convencido de que el equipo tiene argumentos para mantenerse competitivo.

Kvaratskhelia y Doué sufrieron una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, dos bajas importantes para el técnico español, quien tendría a Mika Godts y Maghnes Akliouche como alternativas para cubrir las bandas en ataque.