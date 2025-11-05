Paris Saint-Germain defendió el liderato de la Ligue 1 con gol de último minuto

Redacción FOX Deportes

Paris Saint-Germain ganó de último minuto, con un cabezazo de Joao Neves para salvar el liderato de la Ligue 1 entre las dudas, las concesiones y la pegada esencial en ataque.

PSG concede este año demasiado. Sus lagunas, sus desconexiones y sus desajustes, según sea la perspectiva y la jugada, lo obligan a sobreesfuerzos goleadores, como en este partido ante Lyon, en el que necesitó tres goles para ganar.

No es normal que, después del 0-1 de Zaire Emery, un imponente derechazo escorado tras un envío de Vitinha a la espalda de la defensa local, o del monólogo absoluto del primer tramo del vigente campeón de Francia y de Europa, permitiera dos remates y el 1-1 de su adversario, que emuló la jugada del gol en contra, pero esta vez a su favor apenas cuatro minutos después. El 0-1 fue en el 26. El 1-1 en el 30. Lo anotó Moreira, veloz y concluyente.

Aprendida la lección de esa secuencia, de nuevo se delantó en el marcador apenas tres minutos después del 1-1, con una presión alta y una recuperación de Vitinha que propuso a Kvarataskhelia para batir la portería contraria.

Ya dio un poste después el Lyon, que restableció la igualada en cinco minutos de la segunda parte. No estuvo fina la defensa del PSG. Ni en contundencia ni en rigor ni en colocación. Su agujero lo aprovechó Maitland-Niles para picar el balón muy por encima de la media salida de Chevalier, que tan solo pudo corroborar el 2-2 con su mirada.

Lo intentó hasta el final el PSG, pero tampoco tuvo soltura arriba, demasiado lejos del caudal de oportunidades de otros tiempos, aún al reencuentro con su mejor nivel, salvado incluso con un oportuno despeje de Marquinhos, hasta que surgió el 2-3 de Joao Neves. Un triunfo de mucho valor. Sigue líder.