Paris Saint-Germain comienza a tomar ventaja en la Ligue 1

Redacción FOX Deportes

Sin la solvencia de tiempos mejores, Paris Saint Germain sacó adelante su visita a Le Havre y amplió su ventaja en el liderato de la Ligue 1 beneficiado por un nuevo tropiezo de Lens que empató ante Strasburg.

PSG no tiene la contundencia de la campaña pasada, no define los partidos por falta de acierto y deja vivo a su adversario, que termina por contar con opciones. Pidió la hora en los minutos finales víctima de la falta de gol.

Los parisinos dominaron gran parte del tiempo, pero las ocasiones no llegaron hasta el tramo final de la primera parte cuando tomaron ventaja. En el minuto 37, en un centro desde la derecha de Kang In Lee, que recibió un balón largo de Warren Zaire Emery y que aprovechó Bradley Barcola, de cabeza.

A fine cross from Lee Kang-In and a fine header from Barcola! 🔥 https://t.co/DEXg36VUqZ pic.twitter.com/0ZimoXe9Ph — Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 28, 2026

Mantuvo la dinámica intensa el PSG en el arranque de la segunda parte con dos buenas oportunidades desperdiciadas por Kvaratskhelia, una repelida por un poste. Pudo pagar el desacierto el equipo de Luis Enrique y tuvo que salir al paso el meta Matvey Safonov, que sacó una gran mano a un tiro a bocajarro de Issa Soumare.

El resto de ocasiones fueron del PSG. La de Nuno Mendes, solo ante Diaw, que creció en cada acción y salvó al equipo de Didier Digard de un castigo mayor. A 10 minutos del final llegó el penalti cometido por Lucas Gourna Douath sobre Doue, que lo lanzó. Lo neutralizó el meta senegalés, otra vez al rescate.